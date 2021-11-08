HaberTürk yazarı Par: Lütfü Türkkan olayından bütün siyasetçiler ciddi bir ders çıkarmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, İyi Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir vatandaşa küfretmesine ilişkin olarak, "Lütfü Türkkan olayından bütün siyasetçiler ciddi bir ders çıkarmalı" yorumunu yaptı.

Par yazısında, "Şehit yakınına ettiği kabul edilemez küfür nedeniyle sadece kendisi değil İyi Parti de büyük yara aldı. Bu olaydan bütün siyasetçiler ciddi bir ders çıkarmalı, “En ağır eleştirileri duysam dahi, provokasyon olduğundan şüphelensem dahi öfkeme yenilmeyeceğim, vatandaşa karşı sabırlı ve anlayışlı davranacağım” diye kendilerine söz vermeliler. Ha bir de içlerinden biri bu hatayı yaptığında partisinin kendisine sahip çıkmasını beklemeden, “Meseleyi lehime çevirebilir miyim?” arayışına girmeden, zaman kaybetmeden çıkıp mertçe özür dilemeli. Aksi halde hem kendileri hem partileri kaybediyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.

Türkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebiyle grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

TIKLAYIN | İyi Partili Lütfü Türkkan, vatandaşa ettiği küfrü kabul etti, özür diledi

TIKLAYIN | İyi Partili Lütfü Türkkan Bingöl'de vatandaşa küfretti

TIKLAYIN | Lütfü Türkkan, Akşener'in talebiyle İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti