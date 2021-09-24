HaberTürk yazarı Par: Kılıçdaroğlu yeni çözüm süreci hamlesi ile bir taşla birden fazla kuş vurmuş oldu

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklamasına ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu yeni çözüm süreci hamlesi ile bir taşla birden fazla kuş vurmuş oldu" yorumunu yaptı.

Par yazısında, "HDP tabanını millet ittifakı adayına yöneltti, en azında Kürtlerin CHP’ye karşı mesafesini kırmış oldu. HDP’yi Meclis zemininde meşru siyaset çizgisine çekmiş oldu. Sezai Temelli’nin 'Asıl muhatap İmralı' çıkışından hızla geri adım atmak zorunda kaldılar. Sürecin TBMM çatısı altında yürümesi gerektiğini söylediği için İyi Parti de itiraz edemedi. Bütün bunların üstüne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York'taki Türkevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada 'Türkiye’de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik' çıkışı muhafazakâr Kürtleri de muhalefet bloğuna doğru iterek Kılıçdaroğlu’na alan açtı." düşüncesini dile getirdi.

Par şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Uslu’nun da dediği gibi, Kürtler arasındaki “Bu işi çözerse Erdoğan çözer” şeklindeki genel kanıyı sarstı. En önemlisi de oyun kurucu, gündem belirleyici aktör olarak Kılıçdaroğlu’nu öne çıkardı".

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