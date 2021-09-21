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Ali Babacan: Kürt meselesi vardır; Bağlar’da, Şemdinli’de, Cizre’de sokakta gezemeyenler bunu bilemez

21 Eylül 2021 21:14

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklamasının ardından yeniden gündeme gelen Kürt sorunu tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü "Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur" açıklamasına gönderme yaparak, "Kürt meselesi vardır ve çözümün adresi siyasettir. Ankara’dan doğuya geçemeyenler, Bağlar’da, Şemdinli’de, Cizre’de sokakta gezemeyenler bunu bilemez." dedi. 

Babacan, Twitter hesabından şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Daha evvel söylemiştim: Kürt meselesi var mıdır, yok mudur oradaki vatandaşlarımıza sorun. Ankara’dan doğuya geçemeyenler, Bağlar’da, Şemdinli’de, Cizre’de sokakta gezemeyenler bunu bilemez. Kürt meselesi vardır ve çözümün adresi siyasettir."

 

Ne olmuştu? 

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak’ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ilk bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu, "Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" ifadelerini kullanmış, yeni bir tartışma başlamıştı.

Eski HDP Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" açıklamasına yanıt verirken, "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diye konuşmuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. Kılıçdaroğlu’nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
 
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