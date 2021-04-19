HaberTürk yazarı Par: Kılıçdaroğlu’nun mutfak videosu tuttu çünkü...

HaberTürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağından çektiği videoyla ilgili olarak, "Kurgu değilse eğer aşırı doğal ve mütevazı bir atmosferde çekilmişti. Mutfak tezgâhındaki yeşil temizlik bezi ve bulaşık deterjanı bile olduğu gibi bırakılmıştı. Arka plandaki görüntü, CHP liderinin lüks değil gayet ortalama bir yaşam standardı olduğuna işaret ediyordu. Zaten mekân üzerine o kadar çok yorum yazıldı ki kendisi de sonunda 'Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş :) Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var. Selvi Hanım ve ben, huzuru hiçbir şeye değişmeyiz' diye bir tweet daha attı. İletişim stratejisi açısından ben bu 'self-video'ları iki nedenle başarılı buluyorum" dedi.

Par, şöyle devam etti:

"Birincisi, kürsüden prompter’dan yapılan konuşmaların aksine çok daha sıcak, samimi ve dikkat çekici. İkincisi, muhalefetin iktidarı ekonomi yönetimi ve devlet harcamaları üzerinden eleştirdiği bir dönemde halka 'Ben de sizden biriyim' mesajı vermesi açısından etkili. Sadece aklıma takılan bir nokta var; halkımız kendi standardında yaşam süren siyasetçileri mi seviyor yoksa standardını yükseltme potansiyeli olanları mı? Bilemiyorum…"

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