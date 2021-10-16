HaberTürk yazarı Par: Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyareti etkili bir hamleydi

HaberTürk yazarı Kübra Par, dün Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görüşmek için Merkez Bankası'na giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin olarak "Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi şüphesiz siyaset adına oldukça dikkat çeken bir adımdı" dedi.

Par, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir gerilim yaratma riski de taşıyordu. Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ani randevu talebine yanıt vermeden önce birilerinden icazet almış mıdır bilemiyoruz ama eğer ki kabul etmeseydi ve CHP heyeti Merkez Bankası önüne gidip sert bir açıklama yapsaydı piyasaları kötü etkileyecek yeni bir tablo ile karşılaşabilirdik.

Ya da görüşme sonrası Kavcıoğlu’nu yüksek tonda eleştiren cümleler kursaydı yine ortam gerilirdi.

Kılıçdaroğlu bunu yapmadığı gibi misafir gittiği Merkez Bankası’nın hukukunu koruyan, kurumun kuruluş değerlerini öne çıkaran sakin ve akil bir değerlendirme yaptı.

“Sıcak siyasetin Merkez Bankası’na müdahalesini asla istemiyoruz. Bu düşüncemizi sayın başkana ifade ettik” dedi.

“Merkez Bankası’nın iyi bir kültürü var; bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var; kadronun korunmasını istedik. Bu konuda elimizden gelen yardımı da yapabileceğimizi ifade ettik” diyerek adeta Merkez Bankası’nı iktidara karşı arkalayan bir strateji izledi.

Halkın gidişattan endişe duyduğu bir dönemde siyasi sorumluluğun ve yapıcı muhalefet anlayışının iyi bir örneğini gördük dün…"