HaberTürk yazarı Par: İmamoğlu bugün o koltukta bulunuyorsa sebebi vals değil seçimden önce kıldığı cuma namazlarıydı

HaberTürk yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik tartışmalara ilişkin olarak, "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için fazla hevesli göründükçe hem parti içinde hedef oluyor hem de halkın gözünde 'Derdi İstanbul değil' imajı uyandırıyor.

Oysa yapması gereken basit. Mansur Yavaş’ın taktiğini uygulayarak sadece icraatla gündeme gelmek, siyasi tartışmalara daha fazla kafa uzatmayıp seçimden önce çizdiği çalışkan mütevazı profili korumak ve daha önemlisi seküler seçmenin sosyal medya gazına gelmeyip ikinci turda 9 puan almasını sağlayan sağ-muhafazakâr seçmenin gözündeki yerini yıpratmamak.

Tamam, 30 Ağustos kutlamaları, Cumhuriyet temalı göndermeler, valsler falan gayet havalıydı, laik CHP tabanının yüreğine su serpti ama İmamoğlu bugün o koltukta bulunuyorsa sebebi vals falan değil seçimden önce kıldığı cuma namazları, kenar mahallelerde diz çöküp oturduğu iftar sofralarıydı" yorumunu yaptı.

İmamoğlu'nun “Hedefim İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok” açıklamasını da hatırlatan Par, "O dediği gibi, İstanbul’da tarihin en başarılı belediye başkanı olma hedefine odaklansın. Bunu hakkıyla başarabilirse kendisi talip olmasa bile aday gösterilir zaten" düşüncesini dile getirdi.