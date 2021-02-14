HaberTürk yazarı Par: İktidara yakın medya gruplarının geniş alan açılması güçlenmesini istedikleri İnce’ye yaramıyor, aksine onu sarayın adamı gibi gösteriyor

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "İktidara yakın medya gruplarının geniş alan açılması güçlenmesini istedikleri İnce’ye yaramıyor, aksine onu sarayın adamı gibi gösteriyor" görüşünü savundu.

Par yazısında, "Muharrem İnce’nin CHP’ye karşı isyan bayrağı açıp yeni parti için adım atmasına şüphesiz en çok iktidar seviniyor. Ana muhalefet partisi zayıflayacak, muhalefet bloku içten karışacak diye umut ediyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Par, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce’nin argümanlarından alıntı yaparak yükleniyor CHP’ye...İktidara yakın medya grupları geniş alan açıyor İnce’ye... Fakat bütün bunlar güçlenmesini istedikleri İnce’ye yaramıyor, aksine onu sarayın adamı gibi gösteriyor." ifadesini kullandı.