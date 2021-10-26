HaberTürk yazarı Par: Erdoğan, seçmeni gözünde 'dünyaya meydan okuyan, Batı’yı dize getiren lider' imajını tazeledi

Habertürk yazarı Kübra Par, büyükelçi krizinin perde arkasını Dışişleri Bakanlığı’ndan önemli bir isimle konuştuğunu yazdı. Par, köşe yazısında bu ismin kendisine "Büyükelçilerin bildirisi için “Yaptıklarının izah edilecek tarafı yok. Tepkimizi görünce paniklediler ve arayışa girdiler” dediğini aktardı.

İngilizce ve Türkçe metinler arasında anlam farklılığı olduğunu dile getiren Par'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"İngilizce metnin doğrudan tercümesi, elçilerin ilk açıklamasının Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesi ile uyumlu olduğuna işaret ediyordu. Yine onların yayınladığı Türkçe metin ise 'ABD, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder' şeklindeydi.

Bu cümle, 'İçişlerinize karışmayacağımızı teyit ediyoruz' manasında açık bir geri adım gibi görünüyordu. Büyükelçilere ikinci bir açıklama yaptırmayı kabullendirmek kadar, Türkçe metinde böyle bir ifade kullanmalarını sağlamak da bir diplomasi trafiğinin sonucu belli ki...

Dün konuştuğum isme bu farklılığı da sordum. Metin üzerinde karşılıklı olarak birkaç kez çalıştıklarını anlattı. 'Eski pozisyonlarında ısrar ediyor olsalardı, bugün bu açıklamayı yapma gereği de duymazlardı. dolayısıyla bu bir geri adımdır' dedi."

Par ayrıca, "Diplomatların becerisi sayesinde tansiyon hızla düşürülmekle kalmadı, Erdoğan bu meseleden -sürpriz şekilde- kazançlı çıktı. Seçmeni gözünde 'dünyaya meydan okuyan, Batı’yı dize getiren lider' imajını tazeledi" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN - ABD, Yeni Zelanda, Hollanda, Kanada ve Finlandiya'dan 'Osman Kavala çağrısı' hakkında açıklama

TIKLAYIN - Bloomberg: Ankara, 10 büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' ilan etmekten kaçınmanın yollarını arıyor

TIKLAYIN - Erdoğan'dan "10 büyükelçi" açıklaması: Ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür

Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi ne diyor?

Madde 41 - 1. Ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına hâlel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan

ve bağışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına

riayet etmekle yükümlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışmamakla da bu şahıslar keza

yükümlüdür.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine

tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak

diğer bir Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel

uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel

anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

Cumhurbaşkanı ne demişti?

Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" demişti.