HaberTürk yazarı Par: Erdoğan’ın hukuki bir tartışma üzerinden adaylığı engellenmek istenirse, buna başta seçmen tepki verir

HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olmasının anayasaya uygun olup olmadığı yönündeki tartışmalar devam ederken, "Bana göre bu tartışmanın büyütülmesi muhalefete değil iktidara yarar. Şayet Erdoğan’ın hukuki bir tartışma üzerinden adaylığı engellenmek istenirse, buna başta seçmen tepki verir" düşüncesini dile getirdi.

Par, yeni sistemin adının 'Başkanlık sistemi' yerine 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' koyulduğuna işaret ederek, "Haliyle seçilen kişiye de Başkan değil Cumhurbaşkanı denildi. Oysa aslına uyularak Başkanlık denilseydi, ilgili Anayasa maddesi de 'Başkan'ın görev süresi beş yıldır ve bir kimse en fazla iki kez Başkan seçilebilir' diye revize edilecekti. Bugün bu tartışma da olmayacaktı" ifadesini kullandı.

Par, "Ben muhalefetin yerinde olsam, 'Biz Erdoğan’ı sandıkta yenmek istiyoruz, elbette aday olabilir' der ve bu tartışmayı bitirirdim. Zaten Cumhurbaşkanı eski dönemdeki Cumhurbaşkanı olsa parlamenter sisteme dönmek için ısrar ediyor olmazlardı" dedi.

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