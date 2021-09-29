HaberTürk yazarı Par: Bu ilk basketbol maç değilmiş, şimdi paylaşılması Cumhurbaşkanı’nın sağlığı ile ilgili spekülasyonlara cevap niteliği taşıyor belli ki

HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakanlarla basketbol maçı yaptığı fotoğrafların kamuoyuyla paylaşılmasını, “Duyduğuma göre bu ilk maç değilmiş, bir süredir aynı ekip düzenli olarak oynuyormuş. Şimdi paylaşılması Cumhurbaşkanı’nın sağlığı ile ilgili spekülasyonlara cevap niteliği taşıyor belli ki” diye yorumladı.

“Fotoğrafa yansıyan anların birinde Erdoğan topun kime verileceğine işaret ediyor. Söz konusu basket de olsa kontrolü elden bırakmıyor yani… Zaten karşılaşmayı Erdoğan’ın takımının 50-24 kazanmasına kimse şaşırmadı” diyen Par, “Hippi minibüsü önünde gençlerle buluşma, gazete ve kedi fotoğrafı, şimdi de basketbol… Kılıçdaroğlu’nun mutfak videoları gibi Erdoğan da siyasette daha sivil bir stratejiye mi geçiyor acaba?” diye yazdı.

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