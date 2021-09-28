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İbrahim Kalın basketbol maçından sonra paylaştı: Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah

28 Eylül 2021 14:35

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Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah sporu sonrası fotoğrafını paylaştı

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Basketbol maçı ile alakalı bir tweet de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın paylaşımına "Maç sonrası durum değerlendirmesi. CB’mız formundaydı maşallah" notunu düştü.

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Aynı etkinlikte yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da paylaşım yaptı.

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İbrahim Kalın basketbol maçından sonra paylaştı: Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah

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İbrahim Kalın basketbol maçından sonra paylaştı: Cumhurbaşkanımız formundaydı maşallah

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