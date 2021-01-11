HaberTürk yazarı Par: BİP indirsek devlet her mesajımıza rahatlıkla erişir paranoyasına kapılıyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, "Whatsapp’ı siliyoruz' kampanyalarına aşırı derecede maruz kaldıkça bu işte bir bit yeniği var mıdır diye düşünmeden edemiyorum. Rusların Telegram’ına güven olur mu diye şüphe ediyorum. BİP indirsek devlet her mesajımıza rahatlıkla erişir paranoyasına kapılıyorum. Signal konusunda kararsızlık yaşıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "Çinlilerin Wechat’ini kullansam yazışacak kimseyi bulamam diye korkuyorum. 'E hani en güvenlisi Apple iMessage’dı?' diye mırıldanıyorum. 'Akıllı telefonu atıp dumanla haberleşelim' gibi bayat espriler yapanlara sinir oluyorum 'Bak Twitter koskoca ABD Başkanı'nın hesabını kapattı, devletler değil şirketler yönetiyor dünyayı' gibi beylik laflar edenlere de 'Günaydın' diyorum." ifadesini kullandı.