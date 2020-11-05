HaberTürk yazarı Par: AK Parti Türkan Şoray’ın gönlünü aldı

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın işsizlik sözleri nedeniyle hedef aldığı oyuncu Türkan Şoray'ın gönlünün alındığını belirtti.

Par, "İlk arayan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı oldu. 'Yazınıza hak verdim, milletvekilimiz Ahmet Hamdi Çamlı muhtemelen röportajın tamamını okumadan böyle bir çıkış yapmış. AK Parti kurumsal olarak sinemamıza büyük destek veren bir partidir ve Türkan Şoray hepimizin değeridir. O ne söylerse başımızın üstünde yeri var' dedi. Türkan Hanım’ı da bizzat arayacağını söyledi. Dün daha güzel bir sürpriz yaşadım, bu sefer arayan Türkan Hanım’ın kendisiydi... 'Vermek istediğim mesajı çok doğru anlamış ve anlatmışsınız' diyerek teşekkür etti. Söz, Naci Bey’in mesajına da geldi. 'İnce bir hareket olmuş. İşte insanlar birbirlerine hep böyle anlayışla baksalar her şey hallolacak' diyerek memnuniyetini belirtti." ifadesini kullandı.

Par yazısında, "Böyle bir değerin kalbini kırmak doğru olmazdı. Tecrübeli siyasetçi Naci Bostancı, latif sözleriyle sinemamızın Sultan’ının gönlünü almış oldu. Naci Bey’in bu tavrını tüm politikacılar örnek almalı..." düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Türkan Şoray röportajında, Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirterek “Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor” demişti.

Çamlı, “Çamuriyetçi, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti” sözleriyle Şoray'ı hedef almıştı.

TIKLAYIN | AKP'li Çamlı, Türkan Şoray'ı ve röportajını haberleştiren medyayı hedef aldı!

TIKLAYIN | AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan AKP'li Çamlı'ya 'Türkay Şoray' yanıtı: Büyük sanatçının ince duyarlılığını gördüm