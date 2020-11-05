AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan AKP'li Çamlı'ya 'Türkay Şoray' yanıtı: Büyük sanatçının ince duyarlılığını gördüm

Meclis'te 2017 yılında "@yelizadeley" isimli hesabı kullanarak yayın yaptığı ortaya çıkan ve Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirten Türkan Şoray’ı hedef alan AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’ya AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan yanıt geldi.

Bostancı, “Türkan Şoray röportajını okudum. Ülkesine ve halkına derin sevgi ile bağlı bir büyük sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu insanlığı ve muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirdi” dedi.

Türkan Şoray röportajında, Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirterek “Maalesef okumuş, üniversite bitirmiş veya okuyamamış, ülkemizin geleceği olan gençlerimiz iş arıyor. Gençlerin, özellikle geçim derdinde olan insanların derdi beni çok mutsuz ediyor” demişti.

Çamlı, “Çamuriyetçi, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi, tantanacı medya sahnesinin son artisti” sözleriyle Şoray'ı hedef almıştı.

TIKLAYIN | AKP'li Çamlı, Türkan Şoray'ı ve röportajını haberleştiren medyayı hedef aldı!