HaberTürk yazarı Par: AK Parti içinde bugün de başka İrlandalılar var mı?

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın muhalefetin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 2018'de ortak aday olması için teklif götürdüğünde kendisinin de masada olmasını söylemesine ilişkin olarak, "Aslında Babacan’ın o dönem Gül ile birlikte hareket ettiğini bilmeyen yoktu. Bu itiraf kimsede şok etkisi yaratmadı yani" dedi.

Par, "Hatta muhtemelen yalnız değildi, o sırada Erdoğan’ın aleyhine çalışan başka partililer de vardı. Sonradan tek tek istifa ettiler zaten. Asıl sorulması gereken soru şu: AK Parti içinde bugün de başka İrlandalılar var mı? 2023’e giderken muhalefete göz kırpıp liderine ihanet eden yeni isimler çıkar mı?" dedi.

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