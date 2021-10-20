HaberTürk yazarı Par: AK Parti’den yetkili isimler olduklarını söyleyerek kapıları çaldıklarında tepki görmekten mi çekiniyorlar?

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in "Milletimizin sıkıntılarının farkındayız, tebdil-i kıyafet ekiplerimiz vatandaşlarımız arasında dolaşıyor" açıklamasına ilişkin olarak, "AK Parti’den yetkili isimler olduklarını söyleyerek kapıları çaldıklarında tepki görmekten mi çekiniyorlar?" yorumunu yaptı.

Par yazısında, "Son dönemde sahada halkla bire bir temas konusunda muhalefetin iktidara fark attığını görüyoruz. Muhalefet liderleri, özellikle de Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu sürekli yurt gezileri yaparak kapı kapı dolaşıyor. AK Parti’nin ise sahada görünürlüğü azaldı. Daha doğrusu biz öyle biliyorduk. Meğer sahadalarmış ama tebdil-i kıyafet dolaşıyorlarmış! Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in ilginç açıklamasından öğrendik bu durumu. Şöyle diyor Kandemir: “Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Biz gerek teşkilatlarımız üzerinden, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve genel başkanımıza arz ediyoruz.” Demek ki halkın nabzını gerçek manada yoklamak için AK Parti'de görevli olduğunu belli etmeden dolaşan birileri var sokaklarda. Peki AK Parti neden bu yola ihtiyaç duyuyor?" ifadesini kullandı.

Par şunları kaydetti:

"AK Parti’den yetkili isimler olduklarını söyleyerek kapıları çaldıklarında tepki görmekten mi çekiniyorlar? Veya halkın “Başıma bir şey gelir mi?” endişesiyle gerçek fikirlerini söyleyemeyeceğini mi düşünüyorlar? Normalde siyasi partiler açıktan propaganda yapar, halkın derdiyle ilgilendiğini doğrudan belli ederek oy almaya çalışır. Eğer AK Parti için durum böyle değilse, vatandaşın gözünün içine bakarak şikâyetini dinleyebilmekten uzaklaştılarsa durumları pek parlak değil demektir."

TIKLAYIN | AKP'li Kandemir: Milletimizin sıkıntılarının farkındayız, tebdil-i kıyafet ekiplerimiz vatandaşlarımız arasında dolaşıyor