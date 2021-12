AKP'li Kandemir: Milletimizin sıkıntılarının farkındayız, tebdil-i kıyafet ekiplerimiz vatandaşlarımız arasında dolaşıyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Milletimizin sıkıntılarının farkındayız, tebdil-i kıyafet ekiplerimiz vatandaşlarımız arasında dolaşıyor" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AKP Genel Merkezi'nde dün basın toplantısı düzenledi. Kandemir, "Bu sıkıntıları genel başkana aktarmak AK Parti teşkilatlarının görevidir. Biz gerek teşkilatlarımız üzerinden, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Tüm dünyanın içinden geçtiği buhranlı bir dönemi geride bırakıyoruz. Tabii pandemi ve pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar ve sıkıntılar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hissedildi. Ama Türkiye pandemiyi en iyi yöneten dünyadaki ülkelerden bir tanesi oldu" diye konuştu.

Kandemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' iddiaları ve memurlara ilişkin açıklamaları hakkında, "CHP her dönem vesayetin dilini kullanır. Böyle bir siyaset yürütür. Son dönemde söylediği her şey CHP'nin kendi özüne dönüştür aslında. Bu bir CHP geleneği" yorumunu yaptı.

Kandemir şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunu, amiral bildirisinde gördük. Son dönemde FETÖ'nün daha önce ifade ettiği, şimdi Kılıçdaroğlu tarafından ifade edilmekte olan siyasilere dönük cinayet iddialarında gördük ve maalesef en son bürokrasiye dönük başkaldırı çağrısında gördük. Tabii bu bir CHP geleneği. Bu CHP'nin siyasi parti lideri olarak olsa bile, bürokrasiyi; 'gel' dediğinde gel, 'git' dediğinde git diye yönlendireceği bir insanlar topluluğu olarak görmesiyle ilgili. Bunun Türkiye siyaseti açısından son derece yaralayıcı olduğunu, üzüntü verici olduğunu ifade etmek isteriz.

Maalesef muhalefet partileri arasında, Millet İttifakı arasında da hızla yayılan bir şey haline geldi. Koronadan daha hızlı yayılıyor. Eskiden siyasetin bir ilkesi vardı, o da bir şeyi yanlış söylüyorsanız, yanlış bilgi edinmişseniz hiç değilse çıkıp bununla yüzleşir ve toplumdan yarım ağız da olsa özür dilerdi siyaset. Fakat bugün ne Kılıçdaroğlu'ndan, ne ittifak ortaklarından maalesef böyle bir şey görmüyoruz. Bu nefret dili ve yalan siyasetini gerçek ve hakikat karşısında tuz buz olacağını hep beraber seçimlerde göreceğiz.

AK Parti'nin toplumun her kesiminden üyesi vardır. AK Parti'nin her sosyolojiden üyesi vardır. Her meslek grubundan üyesi vardır, her etnik grubundan, her cinsiyet grubundan üyesi vardır. AK Parti'nin sadece üye sayısı CHP'nin oy oranından daha yüksektir. Yani bizim sadece üyelerimiz bize oy verseler, CHP'den daha fazla oy alırız. Dolayısıyla böyle bir siyasi hareketin sorumlu olması, sorumlu davranması kuşkusuz çok önemli. Bugün 11,5 milyona yaklaştı üye sayımız. 2023 seçimlerine kadar 15 milyona tamamlanmış olacak"

Bu sıkıntıları genel başkana aktarmak AK Parti teşkilatlarının görevidir. Biz gerek teşkilatlarımız üzerinden, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Tüm dünyanın içinden geçtiği buhranlı bir dönemi geride bırakıyoruz. Tabii pandemi ve pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar ve sıkıntılar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hissedildi. Ama Türkiye pandemiyi en iyi yöneten dünyadaki ülkelerden bir tanesi oldu" (DHA)