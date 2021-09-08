HaberTürk yazarı Par: AK Parti, 4 alanda elinin çok zayıfladığının farkına vardı

HaberTürk yazarı Kübra Par, AKP'nin 4 alanda elinin çok zayıfladığının farkına vardığını, bunların mülteci meselesi, hayat pahalılığı, afetlerle mücadele ve dış politika olduğunu söyledi.

Kübra Par'ın yazısının "AK Parti’den 4 yeni manevra" başlıklı bölümü şöyle:

"AK Parti şu 4 alanda elinin çok zayıfladığının farkına vardı.

Bir; ister Afgan olsun ister Suriyeli, bu milletin artık mülteci meselesine tahammülünün kalmadığını kabullendiler. Bunun için söylem değişikliğine gittiler. Bakınız Ömer Çelik’in 'Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir, bir tane daha mülteci alacak kapasitemiz yoktur' açıklaması ve Göç Bakanlığı kurma çalışmaları.

İki; hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunların artık tahammül sınırını zorladığını gördüler ve toparlamak için yeni bir atılım içindeler. Bakınız Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Orta Vadeli Program'ı açıklarken yaptığı detaylı ve mesaj dolu konuşma.

Üç; yangınlarla mücadelede zayıf kaldıklarını, ciddi iletişim hatası yaptıklarını fark ettiler. İmajı düzeltmek için afet bölgelerinde çok hızlı bir çalışmaya giriştiler. Bakınız bakanların günlerdir bölgeden çıkmaması ve Erdoğan’ın son açıklamaları.

Dört; dış politikadaki kavgacı tutumun Türkiye’yi yalnızlaştırdığı yönündeki eleştirilere kulak verdiler, yeni bir dönem başlatmaya niyetli gibi görünüyorlar. Bakınız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile ilişkilerin düzeleceğine dair verdiği mesajlar.

Peki bütün bunları az çok gören iktidar özgürlükler, demokrasi, yargı gibi konulardaki eleştirileri neden pek dikkate almıyor? Kendi tabanının tepki göstermediğini, sandıkta maliyet yaratmadığını düşünüyor da ondan..."