HaberTürk yazarı Par: 6 liderin aşması gereken en büyük engel istikrarsızlık olmayacağına halkı ikna etmek

HaberTürk yazarı Kübra Par, 6 muhalefet liderinin tarihi buluşmasına ilişkin kaleme aldığı yazısında, "6 liderin önündeki en büyük engel"in, "istikrarsızlık olmayacağına halkı ikna etmek" olduğunu savundu.

Par, yazısında şunları kaydetti:

"Geçiş süreci protokolü hazırlamak üzere anlaşmaları da doğru bir adım. Meclis seçimlerinde 360 milletvekili çıkaramazlarsa 5 yıl boyunca nasıl yöneteceklerini belirleyip açıklamaları şart.

Şu an iktidarı devirme motivasyonu onları bir arada tutuyor. Seçimi kazanmaları durumunda birbirlerine düşmemeleri, ekipler arası sürtüşmelerin başlamaması için kabine dağılımı dahil her şeyi baştan planlamaları lazım. Yani istikrarsızlık olmayacağına halkı ikna etmeleri lazım. Bunu başarabilmeleri Erdoğan’a karşı seçimi kazanmaları kadar zor ve önemli. Hatta 6 liderin aşması gereken en büyük engel bu."

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