HaberTürk yazarı Öztürk: Fikri Sağlar’a dava açılması yanlış, zaten vicdanlarda mahkûm oldu

HaberTürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar’a “Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var” sözlerini nedeniyle soruşturma açılmasına ilişkin olarak, “Fikri Sağlar’a dava açılması yanlış, zaten vicdanlarda mahkûm oldu” yorumunu yaptı.

"Başörtüsünden siyaset çıkmaz artık" başlıklı yazısında Öztürk, "Başörtüsü, bir zamanlar siyasi bir sembol olarak algılandı, doğru. Bunun için binlerce genç kız mağdur oldu. Büyük mücadeleler verildi. Haklarını elde ettiler. Sonunda hepsi geride kaldı. O günden bugüne çok şey değişti. Ve başörtüsüne yüklenen siyasi anlam değil sadece, birçok algı da köklü olarak değişti. Başörtüsü artık siyasi anlamı olan bir obje değildir. Başörtüsü takan ile takmayan arasında ahlaki bir ayrım da yapılamaz. Başörtüsü bir mağduriyet sembolü de değildir. Başörtülü kadınları parti saflarına katanlar, buradan siyasi bir kazanç elde edemezler artık. Bir siyasi parti, başörtülü kadınları üye yaptı diye eleştirilemeyeceği gibi, başörtülü kadınların yönetici olduğu siyasi partiler de artık bundan büyük kazançlar elde edemezler." görüşünü savundu.

Öztürk, "Kimsenin yeniden başörtüsünü yasaklama, kazanılmış hakları geri alma niyetinin olduğu söylenemez. Bu yönde niyeti olan az sayıda insanın, aslında nasıl da toplumda, hatta kendi siyasi partilerinde eleştirildiği net bir şekilde anlaşıldı. Sanırım cümleyi şöyle duymak isteyenler olacaktır, onlara yardımcı olayım:Fikri Sağlar gibi başörtüsüne karşı hala ön yargıları olan insanların, CHP içinde bile sert şekilde eleştirildiği bir dönemde yaşıyoruz artık. Bu nedenle bu konunun üzerine yüklenmenin çok getirisi yoktur." düşüncesini dile getirdi.

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