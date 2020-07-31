HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya: Sosyal medya platformlarına ilişkin yasa arama motorlarını kapsamıyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde Resmî Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğegiren sosyal medya yasasını kaleme aldı. "Baştan belirteyim, sosyal medya platformlarına ilişkin yasa arama motorlarını kapsamıyor" diyen Sarıkaya, "Yani adınızı yazdığınız Google, Yandex, Yahoo gibi arama yaptığınız arama motorlarının herhangi biri yeni çıkan yasa kapsamında bulunmuyor" diye yazdı.

Sadece bu şirketlere bildirimde bulunulmasına yönelik bir hüküm getirildiğini belirten Sarıkaya, "Ancak arama motorları içerik kaldırması yapmadığı takdirde nasıl bir yaptırım getirileceğine hükmetmiyor" dedi.

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Köşesinde insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak'ın da görüşlerine yer veren Sarıkaya, Altıparmak'ın yasa ile ilgili şu sözlerini aktardı:

"Kanun, unutulma hakkı ile ilgili maddesinde (5/10) ‘Birlik tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı gösterilir’ diyor. Yani arama motorunu, sosyal ağ sağlayıcılardan ayırıyor. Oysa kanun baştan aşağı sosyal ağ sağlayıcılara getirilen yaptırımlara atıf yapıyor, bir tek yerinde arama motorları bunu yerine getirmezse ne olacağına ilişkin hüküm getirmiyor."

Sarıkaya, yazının devamında Almanya'dan bir örneği göstererek şu ifadelere yer verdi:

Altıparmak, bundan dolayı Google, Yandex veya Yahoo gibi arama motorları hakkında bir yaptırım getirmenin söz konusu olamayacağını da belirtti.

“Google birçok ülkede olduğu gibi, ‘ben bunu düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendiriyorum veya toplumun bilgi alma hakkı kapsamında içeriği çıkarmıyorum’ diyebilir” dedi.

Örneğinde haklı, çünkü hafta başında Almanya Yargıtay’ı Google’ın unutulma hakkı ile ilgili bir başvurucuya karşı direnişini haklı gördü ve bu kişinin adının çıkarılması talebini “toplumun bilgi edinme hakkı, unutulma hakkından daha önemlidir” diye reddetti.

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