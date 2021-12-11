HaberTürk yazarı Karaca: Millet İttifakı'nın, iktidar koalisyonunun anlattığı masalları çöpe atacak yeni bir hikâyesi var mı, henüz göremiyorum

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Millet İttifakı'nın rakibinin sadece Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan olmadığını söyleyerek, "Millet İttifakı’nın rakibi, kritik her konuda birbiriyle mutabık kalıp yekvücut hale gelebilen İslamcı, ulusalcı, milliyetçi, Kemalist devlet bileşenleri; bağımsız olması gerekirken olmayan yargı, özerk olması gerekirken artık olmayan devlet kurumları, (Misal YSK), burjuva demokrasisinin taşıyıcısı olması gerekirken devletinin oligarkı haline gelmiş iş dünyası, siyah camlı Audilerle gezen adamların yönettiği -sözde- STK'lar ve dahi bu koalisyonun sokaklardaki, suç dünyasındaki karşılıkları" dedi.

Karaca, "Millet İttifakı rakibini doğru tanımlayabiliyor mu, şahsen emin değilim. Hileli bir oyun oynandığının farkındaysa bütün hileleri alt edecek bir planı var mı, şahsen pek o türde gözlemim yok. İktidar koalisyonunun anlattığı masalları çöpe atacak yeni bir hikayesi var mı? Ben henüz göremiyorum" yorumunu yaptı.

Karaca, ihtimaller arasından "en makul ve en mümkün seçeneği şöyle anlattı:

"Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin ve tabanlarının hiçbirini çok fazla heyecanlandırmayan ama her birinin ‘oy verebilirim’ diyebileceği bir ortak aday belirleyip bir an önce millete güçlü bir hikaye ile gidersiniz ve bu ittifakın içerdiği çoğulculuğun bu ülkenin elinde kalan son fırsat olduğunu anlatırsınız. Fikret Bila’nın bahsettiği ‘liderler kabinesi’ gibi güçlü bir ekiple ‘Asıl Türkiye biziz’ diyerek batan gemiyi karaya oturmadan düze çıkarmanın tek anahtarının iyileştirilmiş parlamenter sistem olduğu mesajını bu kez yeni kavramsallaştırmalarla ve hem devletin hem de milletin kaygılarını anladığınızı açıkça göstererek pekiştirirsiniz. O ihtimalde kendinize güveninizin son derece inandırıcı olması iktiza eder."

Karaca, "Hâlâ siyaset varken, hâlâ siyasetin imkanları diye bir şeyden eser miktarda kalmışken rakibini Erdoğan’dan ibaret zannetmek ve gündelik politika üretmenin dışında anaakım söylem üretmemek sonuçları itibariyle epey hasar verici olabilir. En kötüsü de ‘ittifak sandıkta kurulur, hele bir sandık ortaya çıksın’ demenin milletin olumlu bir karşılık vereceğini zannetmektir" yorumunu yaptı.

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