HaberTürk yazarı Kübra Par: Kılıçdaroğlu görevi bırakmamalı ama Ankara’da oturmayı bırakmalı

HaberTürk yazarı Kübra Par, ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirileri değerlendirdi. "Kılıçdaroğlu görevi bırakmamalı ama Ankara’da oturmayı bırakmalı" diyen Par, "Sahaya inmeli. Aday olmayacaksa bile vatandaşla teması kesmemeli" dedi.

Fatih Altaylı'nın, Kılıçdaoğlu'nun görevi bırakması gerektiği yazısını hatırlatan Par, "Altaylı da önerisinde son derece haklı, CHP sorunlu komşularımızla ilişkileri düzeltmek için somut adımlar atmalı. İktidarın ideolojik propaganda videolarına karşı, sosyal medyadaki tweetleri kesip yapıştırarak uyduruk yanıtlar vermek yerine kendi savunduğu değerleri anlatan aktif kampanyalar başlatmalı. Uzun uzun maddeler sıralayarak teorik çözümler üretmek yerine, kazanılan belediyeler üzerinden başta istihdam ve eğitim olmak üzere toplumsal sorunlara pratik çözümler üretmeli" görüşlerini dile getirdi.

"Yeni sistemde yüzde 51 adına ittifaklar elbette önemli, bunun için liderlerin özveri göstermesi de illa ki gerekli ama kendi tabanının beklentilerini karşılayamayan zayıf bir ana muhalefet partisi görüntüsü çizmek bunun ön şartı olamaz" diyen Par, "Yani özetle Sayın Kılıçdaroğlu ittifak siyaseti uğruna siyaset yapmayı bırakmamalı" diye yazdı.

TIKLAYIN - Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun artık görevi bırakması gerektiğini söyledikten sonra çok sayıda CHP'liden teşekkür telefonları aldım

TIKLAYIN - CHP milletvekili Toprak'tan Fatih Altaylı'ya açık mektup: Millet İttifakı'nın kurucusu sakin güç Kılıçdaroğlu'dur

Yazının tamamını okumak için tıklayın.