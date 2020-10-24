Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun artık görevi bırakması gerektiğini söyledikten sonra çok sayıda CHP'liden teşekkür telefonları aldım

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na artık görevi bırakma çağrısında bulunduktan sonra, aralarında eski ve yeni milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda CHP'liden teşekkür telefonu aldığını söyledi.

"Haklılığım her gün biraz daha ortaya çıkıyor" diyen Altaylı, "Gerçekten olmuyor Kemal Bey. OL-MU-YOR. Ana muhalefet olmayı İYİ Parti’ye kaptırdınız. Sayısal olarak olmasa bile düşünsel olarak. Ve siz de biliyorsunuz ki, AK Parti diye bir şey olmasa barajı aşacak oyu bile alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan oluğu yıl katıldığı Teke Tek programında başarısız olursa gideceğine ilişkin söz verdiğini hatırlatan Altaylı, "Memleketin hali ortada Kemal Bey ve siz hala umut değilsiniz. Daha ne kadar başarısız olabilirisiniz söyleyin bana" dedi.

Fatih Altaylı'nın bugünkü köşesinin bir bölümü şöyle:

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık görevi bırakması gerektiğini söyledim. Çok sayıda CHP’liden, ki aralarından eski ve yeni milletvekilleri de var, teşekkür telefonları aldım. Haklılığım her gün biraz daha ortaya çıkıyor.

Nezaketine, insanlığına tek kelime edemem Kemal Bey’in. Ama bu özellikler ve fazlası annemde de var. Ama biliyorum ki, annemden CHP’ye genel başkan olmaz. Çünkü siyasetçi değil.(Yine de Kemal Bey’den daha iyi olabilir.) Kemal Bey de siyasetçi değil. Bilmiyor. Beceremiyor. Gerçekten olmuyor Kemal Bey. OL-MU-YOR

Ana muhalefet olmayı İYİ Parti’ye kaptırdınız. Sayısal olarak olmasa bile düşünsel olarak. Ve siz de biliyorsunuz ki, AK Parti diye bir şey olmasa barajı aşacak oyu bile alamazsınız.

İlk genel başkan olduğunuzda katıldığınız Teke Tek’te söz vermiştiniz. “Başarısız olunca bırakacağım” diye. Memleketin hali ortada Kemal Bey ve siz hala umut değilsiniz. Daha ne kadar başarısız olabilirisiniz söyleyin bana.

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