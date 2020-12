CHP milletvekili Toprak'tan Fatih Altaylı'ya açık mektup: Millet İttifakı'nın kurucusu sakin güç Kılıçdaroğlu'dur

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın dün kaleme aldığı "AK Parti olmasa barajı aşar mısınız acaba!" başlıklı yazısını üzüntüyle okuduğunu belirtti. Altaylı'ya açık mektup kaleme alan Toprak, "Millet İttifakı'nın kurucusu sakin güç Kılıçdaroğlu'dur" düşüncesini dile getirdi.

Toprak mektubunda, "Değerli Fatih Altaylı, kişisel görüşünüze saygı duyuyorum, ama yazınızı üzüntüyle okudum. Biliyorsunuz, iktidar, son zamanlarda yoğun bir şekilde Millet İttifak’ını dağıtmak ve yıpratmakla meşgul. Hatta, iktidar, Millet İttifak’ını yıpratmaya harcadığı enerjinin onda birini ülkenin sorunlarını çözmeye harcasa belki de 10 milyon işsizimiz, milyonlarca yoksulumuz olmaz! Elbette, Millet İttifak’ının en önemli kalesi olan CHP ve CHP’nin lideri bundan payını alacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu 'ucube sistemin' ülkemizi felakete sürükleyeceğini gören Kılıçdaroğlu"

Toprak, "Bunu son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yönelen oklarda görüyoruz. Birkaç basit gerçeği hatırlatıp, yorum yapmadan, konuyu halkımızın, medyamızın vicdanına bırakmak isterim: Ülkemiz açısından (her açıdan) büyük bir felaket ile sonuçlanan iktidarın yanlış Suriye politikasına karşı yıllar önce, cesurca ilk ses yükselten Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında kurulan bu 'ucube sistemin' ülkemizi felakete sürükleyeceğini gören, referandum öncesi Millet İttifak’ını kuran ve her aşamasında destek olan, Kemal Kılıçdaroğlu’dur." ifadesini kullandı.

Toprak açık mektubunda şunları kaydetti:

"Medyanın büyük çoğunluğunun 'Evet'i desteklemesine rağmen, tahmin edilen 1-2 milyon arası 'mühürsüz oylara' rağmen [birkaç yüz bin oy farkla referandum “kaybedildi”], Millet İttifak’ının referandumda oyunu %50 bandına taşıyan, yine Kemal Kılıçdaroğlu vizyonudur,

"Hak-Hukuk-Adalet' söylemi Ankara'dan İstanbul'u yürüyen, o devasa korku duvarlarını yıkan Kılıçdaroğlu"

Korku duvarları gökyüzüne kadar yükselmiş olduğu, her kesimin sindiği ve moralsizliğin tüm kalpleri kapladığı referandum sonrası aylarda, 'Hak-Hukuk-Adalet' söylemi ile, Ankara’dan İstanbul’a yürüyen, her siyasi görüşten, milyonları peşinden sürükleyen, o devasa korku duvarlarını yıkan, topluma tekrar umut veren, Kemal Kılıçdaroğlu’dur,

2018’de İyi Parti’nin seçimlere girmesi iktidar tarafından engellenecek iken, büyük fedakarlık ve siyasi cesaret göstererek, 15 CHP Milletvekili ile, İyi Parti’ye, demokrasi adına, Meclis yolunu açan Kemal Kılıçdaroğlu’dur,

2019 Belediye seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu bazı adaylar için uzun aylar boyunca, sabırla uğraşırken, birçok siyasi yorumcu 'ne gereği var, CHP’den popüler isimler aday olsun' anlamına gelen çıkışlar yaparken, doğru bildiği stratejiden sapmayan, ilçe belediyelerinde doğru hizmet vermiş, Millet İttifak’ının da tamamının oy verebileceği adaylar için uğraşan Kemal Kılıçdaroğlu’dur;

Bu doğru strateji olmasa, 25 yıldır AK Partinin kalesi olmuş İstanbul ve Ankara alınabilir miydi? Bu doğru strateji olmasa milli gelirimizin %70’e yakınını teşkil eden, 11 Büyükşehir kazanılabilir miydi? Milletimize bu büyük moral verilebilir miydi?

"Sakin güç Kılıçdaroğlu"

Evet adaylarımız da çok iyiydi, ama hem aday seçimi Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik zekasıdır, hem de adaylar istediği kadar iyi olsun, Millet İttifak’ının desteği olmadan seçilemezlerdi; Millet İttifak’ının tüm unsurlarını sabırla bir arada tutan lider ise, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Şu temel gerçekte sanırım hepimiz anlaşıyoruz: Toplumun birçok kesiminde, bu iktidarın da artan baskısından ve hayat şartlarının da zorlaşmasından dolayı, oluşan sabırsızlığı ve ruh halini çok iyi anlıyoruz. Ama bu süreci, kararlılık, sağlam duruş, akıllı strateji ve soğuk kanlılık ile yürütüp, AK Partinin 18 yıllık iktidarının toplumun her kesimine yaşattığı bu sıkıntılı zorlu süreç, ilk seçimde iktidar değişikliği ile bitecektir; milletimiz rahatlayacaktır. Millet İttifak’ı bir arada tutulursa ve belediye seçimlerinde izlenen akıllı ve rasyonel strateji izlenirse; gelecek genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifak’ının iktidar olacağını kesindir. Zaten bu gerçeği iktidar da çok iyi gördüğü için Millet İttifak’ını her açıdan dağıtma, yıpratma hareketleri başlamıştır. Çünkü gelecek seçimleri 'en iyi slogan' atan değil; en iyi stratejiyi kuran kazanacaktır. Peki, uzlaşıcı, sakin ve rasyonel kişilik özellikleri ve hoşgörülü vizyonu sayesinde, Millet İttifak’ının kurucusu, her türlü siyasi görüşten unsuru, demokrasi, hukuk ve adalet ortak paydası etrafında tutmayı başaran 'maya' nedir? Bu 'sakin güç' kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu’dur."