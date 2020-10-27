HaberTürk yazarı Kemal Öztürk: Avrupa’da yaşayan 30 milyon Müslüman'ın geleceği tehlike altındadır

HaberTürk yazarı Kemal Öztürk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollandalı siyasetçi Wilders'ın son günlerde İslam'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin İslamofobik bir tutum olduğunu belirterek, "Macron Peygamber Efendimiz’e hakaret eden Charlie Hebdo karikatürlerini Fransa’da önemli binalara astırarak, aslında saldırdığı şeyin Erdoğan ve Türkiye değil, doğrudan İslam olduğunu gösterdi." diye yazdı.

Avrupa'da yeniden İslam düşmanlığının yükseldiğini iddia eden Kemal Öztürk, "Şunu anlamak zorundayız ki, bugün Avrupa’da yaşayan 30 milyon Müslüman’ın geleceği tehlike altındadır.

On yıl sonra Avrupa’daki tüm iktidarların aşırı sağ ve yabancı düşmanı partilerin eline geçeceğini düşünmek ürkütücü olsa da dikkate alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

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