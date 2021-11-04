HaberTürk yazarı Karaca: Eski Erdoğan olsaydı...

HaberTürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesinin ardından İskoçya’nın Glasgow kentindeki COP26 iklim zirvesine geçmesi beklenirken "protokol ve güvenlik sorunları nedeniyle" Türkiye'ye dönmesiyle ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, "Oysa eski Erdoğan, İskoçya’dan aldığı yanıtı yönetir, kendi lehine çevirmeyi becerirdi" dedi.

Karaca yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Eski Erdoğan, ‘güvenlik protokolünüzü onaylayamıyoruz, araç sayınız çok fazla’ şeklinde bir cevap aldığında, kendi konvoyundaki araç sayısını azaltır ve danışmanlarından Glasgow’a katılacak bütün ülkelerin kaç araçlık konvoyla geleceklerini öğrenir ve pek güzel yüzlerine vururdu.

Eski Erdoğan, Roma dönüşü uçağındaki kişilere “Daha adil bir dünyayı ancak eşitlikçi bir yaklaşımla kurabileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk” demek yerine Glasgow’a gider ve liderlerin bizzat yüzlerine 'Bu zirvenin temel meselesi ‘iklim’. Ama bakıyorum hepiniz daha fazla karbon ayak izi bırakmak için adeta yarışa girmişsiniz' diyerek golü kaleye yollardı.

Eski Erdoğan Roma’da da daha proaktif olur, sıfır maliyetle PR yapma fırsatını asla kaçırmazdı.

G20 zirvesine katılan liderlerin Roma’nın 'Aşk Çeşmesi' olarak da bilinen tarihi Trevi Çeşmesi’ne gidip geleneğe uyarak bozuk para attığı o kısa gezintiyi kastediyorum.

Erdoğan orada da yoktu."

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