Reuters'a konuşan yetkili, Erdoğan'ın neden COP26'ya gitmediğini açıkladı: Protokol ve güvenlik sorunları nedeniyle Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 zirvesinin ardından İskoçya’nın Glasgow kentindeki COP26 iklim zirvesine geçmesi beklenirken yurda döndü. Reuters’a konuşan bir yetkili, Erdoğan’ın protokol ve güvenlik sorunları nedeniyle döndüğünü söyledi.

Reuters’a konuşan üst düzey yetkili, “Cumhurbaşkanı'nın zirveye katılmadan dönmesinin temelinde protokol ve güvenlikle ile ilgili Türkiye'nin taleplerinin İngiltere tarafından tam olarak karşılanmaması var. Güvenlik için istenen araç sayısı ve güvenlik ile ilgili diğer bazı taleplerimizin tam olarak karşılanmaması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir karar aldı. Bizim açımızdan da önemli olan böyle bir zirveye katılmayı çok önemsiyorduk ama bunun yapılması gerekti" dedi.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", dün (31 Ekim 2021) saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.