HaberTürk yazarı Fatih Altaylı: Türkiye, radikal isimlerin faaliyetlerini durdurmalı, "Bunlar din kardeşlerimiz" diye maval okumasın kimse

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dünyada Türkiye'nin "Terörü destekleyen ülke" olarak algılandığını belirterek, "Farklı İslamcı grupların Türkiye’de kendine güvenli bir ortam bulması, Avrupa’dan çıkartılmak istenen bazı radikal isimlerin Türkiye’den oturma izni talep etmesi ve Türkiye’nin bunlara yeşil ışık yakan ülke gibi görünmesi Türkiye’nin dünyadaki algısını bozuyor.

Bunları yaptıkça istediğimiz kadar Avrupa’daki terör saldırılarını kınayalım, istediğimiz kadar terör ile İslam bir araya gelemez diyelim, istediğimiz kadar terörün her türlüsünü lanetleyelim sonuç değişmez." diye yazdı.

Türk halkının yüzde 99'unun bunları desteklememesine karşın, bunu anlatmanın zor olduğunu savunan Altaylı, "Bunun sonucunda önce siyasi ilişkiler yara alır, sonrasında ticari ilişkiler ve Türkiye’ye yönelik yatırımlar durur... Sonrasını ise düşünmek bile istemem. Bu yüzden Türkiye, bu grupların Türkiye’deki faaliyetlerini bir an önce durdurmalı, bunları ülkeden dışarı çıkarmalı ve yenilerinin ülkeye gelmesini engellemeli.

Başta Göç İdaresi Başkanlığı olmak üzere tüm kurumlar bunlardan uzak durmalı. “Bunlar din kardeşlerimiz” falan diye de kimse bana maval okumasın. Din kardeşi dediklerinizden neler çektiğimizi unutmayalım. Hem içerde, hem dışarda. Şunu da hatırlatayım. Yukarıdaki yazıdaki fikir bu konuda da geçerli. Yani zamanında yapmak lazım ne yapılacaksa. Geç kalınırsa, geçmiş olsun!" ifadelerini kullandı.

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