HaberTürk yazarı Fatih Altaylı: Rıdvan niye sustu, bir dehşet dengesi içinde uzlaşmaya mı vardı taraflar?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, spor yazarı Rıdvan Dilmen'in birkaç hafta önce yöneticiler, spor yazarları, Futbol Federasyonu hakkında çok ciddi ithamlarda bulunduğunu belirterek, "Ne Rıdvan söylediklerinin arkasında durdu ne de Rıdvan’ın suçladıkları bunlara bir yanıt verdiler. Niye dersiniz! Bir dehşet dengesi içinde uzlaşmaya mı vardı taraflar? Ben de günlerdir bekliyorum bu dengeyi kim bozacak diye..." diye yazdı.

Olayların merkezinde Futbol Federasyonu ve Turkcell'in olduğunu iddia eden Fatih Altaylı, "Turkcell’in eski CEO’su Kaan Terzioğlu ile başlıyor her şey. Terzioğlu’nun Futbol Federasyonu yönetimine girmesi ile. Spor alanında kendine güç sağlamak ve alan açmak isteyen Terzioğlu, bu iş için başında bulunduğu kurumu, Turkcell’i kullanmaya karar veriyor.

Son yıllarda her taşın altından çıkan ve Doğan Grubu ile yakınlığını da kullanarak bir tür güç elde etmiş olan Serdar Güzelaydın’la anlaşıyor Terzioğlu ve Turkcell’in içinde BİP Spor adı altında bir uygulama başlatıyor. Hiçbir güce sahip olmayan, kimsenin izlemediği BİP Spor, spor medyasında büyük bir güç haline geliyor.

Çünkü BİP Spor Turkcell’de hiç kimsenin izlemediği yorumlar karşılığında spor yazar ve yöneticilerine ciddi paralar dağıtmaya başlıyor. Spor medyasının etkili ya da güçlü tüm isimleri BİP Spor’da maaşa bağlanıyor. Başlangıçta gazetecilere ek gelir gibi göründüğü için masum bir durum gibi algılanan bu durum bir süre sonra BİP Spor’u yönetenler tarafından Türk futbolu üzerinde bir tür mafya gibi davranmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

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