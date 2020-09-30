HaberTürk yazarı Fatih Altaylı: Ermenistan'ın saldırganlığının arkasındaki ismin Macron olduğu bilinen bir sır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırma konusunda gaza getirenin Fransa Cumhurbaşkanı Macron olduğunu işaret ederek, "Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi zayıflatabilmek için Türkiye’ye yeni bir cephe açmak, yeni bir meşguliyet yaratmak gerektiğini düşünen Macron’un Ermenistan saldırganlığının arkasındaki isim olduğu artık bilinen bir sır. Aynı Macron’un Lübnan’daki Ermeni nüfusun bir bölümü Karabağ’a kaydırma çabaları gibi." diye yazdı.

Azerbaycan'ın Macron için beklenmedik sertlikteki ve etkinlikteki yanıtı sonrası Macron'un, İlham Aliyev'i aradığını belirten Altaylı yazısını, "Yol yordam bilmez Macron’un Aliyev ile yaptığı görüşmede de hadsiz davranması kaçınılmazdı ve Aliyev’e “Türkiye size silah yardımı yapıyor mu?” diye aslında yargı da içeren bir soru yöneltti.

Aliyev, hadsiz Fransız’ın bu sorusu üzerine tokat gibi bir yanıt verdi. Aliyev, “Eğer ihtiyacımız olsa Türkiye bize her türlü yardımı yapar. Ama hiç merak etmeyin bizim yeterince paramız ve imkanımız var. Tüm silahlarımızı paramızla alıyoruz. Eğer isterseniz sizden de alabiliriz” deyince Macron susup kaldı." ifadeleriyle noktaladı.

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