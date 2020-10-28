HaberTürk yazarı Fatih Altaylı: Charlie Hebdo öyle yayınlar yapıyor ki, insan "Burası gizli servislerin operasyon yayını haline gelmiş" diye düşünmeden edemiyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Fransızların ifade özgürlüğüne çok önem verdiğini belirterek, "Ancak Charlie Hebdo denilen pislik yayın organı, bu ifade özgürlüğü kavramını son erece pespaye ve seviyesiz biçimde kullanma konusunda ısrarlı. Sadece Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı değil, hedef aldığı herkese ve her şeye karşı. En kötüsü ise bunu zekadan son derece yoksun bir biçimde yapması." diye yazdı.

Türkiye'de ifade özgürlüğünün bugüne nazaran daha iyi olduğu dönemlerde, Gırgır, Fırt, Limon gibi dergilerin hakarete yaklayan kapaklarla çıktıklarını ancak hepsinde zekâ ve espri olduğuna işaret eden Altaylı, "Charlie Hebdo gibi aptal ve pespaye kapakları mizah diye yutturmuyorlardı. Fransız dergisi bir süreden beri öyle yayınlar yapıyor ki, insan “Burası gizli servislerin operasyon yayını haline gelmiş” diye düşünmeden edemiyor.

Bu denli provokatif, eleştiriden çok karıştırma amaçlı olduğu çok açık yayınlar. Açık söyleyeyim normal değil." ifadelerini kullandı.

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