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Medya

HaberTürk yazarı Altaylı: Konaklama vergisi ertelendi; iyi de konaklayan yok ki, bir işlevi olsun

19 Mart 2020 09:16

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında açıkladığı ekonomik pakedin, dünyadaki diğer gelişmiş ülkelerdeki paketlerden hayli uçak bir içerikte çıktığını belirterek, "Elbette aynısını beklemiyorduk, herkes gücüne göre ama yine de daha incelikli düşünülmüş olabilirdi. Bir iki örnek vermek gerekirse. Konaklama vergisi ertelendi. İyi de konaklayan yok ki, vergisinin ertelenmesinin bir işlevi olsun" diye yazdı.

Fatih Altaylı, işletmelere işsizlik fonundan 4-5 ay maaş desteği sağlanıp, işletmelerin elemanlarını işten çıkartılmasının engellenebileceğini de sözlerine ekledi.

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