HaberTürk yazarı Alçı: Sağlık Bakanlığı son verileri neden paylaşmıyor?

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, “Ben Sağlık Bakanlığı'na soruyorum: Aşılananlar arasında hayatını Covid kaynaklı kaybeden, entübe edilen var mı? Sağlık Bakanlığı son verileri neden paylaşmıyor?” diye sordu.

Alçı, "Sağlık Bakanlığı en son 13 Mart’ta veri paylaştı. Bakan Fahrettin Koca’nın duyurduğu veriler şöyleydi: 'İkinci doz aşıyı yaptıran 1 milyon 300 bin kişiden 852 kişi Covide yakalandı. (Bu yüzde 0,06 ya tekabül ediyor-na) Bu 852 kişiden 53’ü kısa süreli olarak hastaneye yattı. 5 kişi yoğun bakımda tedavi gördü. Vefat yok.' Bu rakamlara göre aşılanmışların içinde yoğun bakıma girme oranı yüzde 0,000384662. Bu dikkate alınacak bir oran değildir. Bu riskin onlarca katı attığımız her adımda var. Şayet son rakamlar da bu minvalde ise aşı son derece güvenli. Sağlık Bakanlığı’na son verileri defalarca sordum. 'Bakan Bey yakında açıklayacak' deniyor. Vaka sayısı 40 bine yaklaşmışken neden vermiyorlar anlamış değilim…" Toplumda bir kafa karışıklığı var ve bu giderek artıyor." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Tamam Türkiye kıpkırmızı oldu, vaka sayıları çok artmış görünüyor ancak vaka sayıları aşılanmamış popülasyonun kontrolsüzce sosyalleşmesi nedeniyle arttı. İşin tuhafı aşı olmamışlar kontrolsüzce yaşamaya devam ediyor, aşı olmuş ve temiz havaya, yakınlarına sarılmaya ihtiyaç duyan ileri yaştakiler evde bekliyor. Kemik ve kas erimeleri ciddi bir sorun olacak bu gidişle. Güneşten o kadar uzak kaldılar ki bir çoğu D vitamini eksikliğinden mustarip. Bağışıklık sistemleri zayıflıyor, Covid'den kaçayım derken bu gidişle ciddi başka sorunlar ortaya çıkacak."