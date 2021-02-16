Fatih Altaylı, "O 13 fotoğrafı Biden’a ve Kongre’ye yollayın" başlıklı yazısı HaberTürk'ten kaldırttı

Fatih Altaylı, Irak Gara'daki 13 şehit için kaleme aldığı "O 13 fotoğrafı Biden’a ve Kongre’ye yollayın" başlıklı yazısı siteden kaldırılmasını istedi. Altaylı söz konusu yazısının Gara’da öldürülen 13 kişinin ‘sivil’ olduğu bilgisiyle kurgulandığını ancak daha sonra öldürülenlerin polis, asker ve istihbarat görevlisi olduğunu öğrendiğini belirterek, “Tamamen kendi arzum ve isteğimle yazımı geri çektim. Ve bu konuda gerçekler tam olarak ortaya çıkıncaya kadar yazı yazmama kararı da aldım" açıklamasını yaptı.

Altaylı, kendi sitesinde de yazıyı kaldırdı.

Kaldırılan yazı şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri’nin çok yakın müttefiki, bölgedeki güvenilir partneri PKK/YPG’nin ne yaptığını duydunuz değil mi?

13 sivil vatandaşımızı kaçırmışlar daha önce. Gizlenmiş. Açıklanmamış. Kaçırıp Kuzey Irak’ta üstlendikleri, sıçan gibi gizlendikleri mağaralara götürmüşler. Türk Silahlı Kuvvetleri bu vatandaşlarımızı kurtarmak için bir operasyon düzenlemiş. Operasyon başlayınca, PKK/YPG teröristleri kaçırdıkları 13 vatandaşın 12’sini kafalarına birer kurşun sıkarak, birini ise boynundan vurarak öldürmüşler. Yanlış anlamayın, kaçırılanlar asker değil. Sivil, sıradan, yurdum insanı.

Kimlikleri açıklanmadı ama muhtemelen bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımız. Biliyorsunuz değil mi, dünyada PKK’dan daha fazla Kürt öldürmüş hiçbir örgüt yoktur. Yasal veya gayrı yasal.Tarihin en büyük Kürt katliamcısı PKK’dır. Kuruluşundan sonra uzunca bir süre Kürtleri hedef almıştı. Bu yolla kendini Kürtlere kabul ettirmeye çalışmıştı. Bugün de hala kendisini kabul etmeyen Kürtleri öldürmeye devam ediyor.

Şimdi de 13 sivili öldürdü. Kaçırdı, rehin tuttu ve katletti. Bu bir terör örgütüdür ve tüm bunları yapar, yapabilir. Burada bir anormallik yok.

Anormal olan ABD gibi “sözde” insan hakları, ABD gibi “sözde” demokrasi savunucusu ve War on Terror adı altında yalandan da olsa “teröre karşı savaş” yürüten bir ülkenin bu “organize katillerle” omuz omuza olması ve bu katil sürüsüne tonlarca silah, malzeme yardımı yapmasıdır. Teröre karşı savaş yürüttüğünü iddia eden ABD ordusunun üst düzey unsurlarının PKK/YPG ile el ele kol kola gezmesidir. Hillary Clinton ve kızının bu katillerin kadın olanlarını mitleştirecek bir dizi çekme çabası içinde olmalarıdır. Ahlaksızca olan asıl budur. PKK teröristtir.

Ahlaklı olmasını bekleyemeyiz. Asıl olan devletlerin edepsizliğidir. Bu nedenle de o mağarada katledilen 13 vatandaşın fotoğrafı çerçeveletilip ABD’ye gönderilmeli ve büyükelçimiz tarafından bir takımı Kongre’ye, bir takımı da Beyaz Saray’a armağan edilmelidir. Duvarlarına asıp müttefiklerini tanısınlar. Sıktıkları eldeki kanın sahiplerini bilsinler.

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Harekat

Pek çoğunuz “13 vatandaş ellerinde rehinken o harekatı yapmak şart mıydı?” diyebilir. Yanlış bir soru değildir. Hepimizin aklına gelen budur. Ama şunu biliniz ki, bu PKK/YPG’nin ilk kez yaptığı bir şey değil. Terör örgütü yıllar boyunca asker veya sivil yüzlerce kişiyi kaçırdı. Bunların pek azını daha sonra serbest bıraktı, büyük bölümünü öldürdü. Ya da kaçırılanların akıbeti kesinleşemedi. Kayboldular.

Bu operasyon gerçekleştirilmeseydi de, büyük bir ihtimalle kaçırılan o 13 kişiden bir daha haber alınamayacaktı. Velev ki, oturulup örgütle pazarlık edilsin, taviz verilsin, ki devlet geçmişte bunu da denedi. Burada eleştirilecek nokta belki PKK/YPG’nin o 13 kişiyi kaçıracak ortamı bulması olabilir. Ötesi değil."

TIKLAYIN - Fatih Altaylı'dan HaberTürk açıklaması: Tamamen kendi arzum ve isteğimle yazımı geri çektim