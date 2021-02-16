Fatih Altaylı'dan HaberTürk açıklaması: Tamamen kendi arzum ve isteğimle yazımı geri çektim

Fatih Altaylı, HaberTürk’ün yazısına sansür uyguladığı haberlerine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Söz konusu yazısının Gara’da öldürülen 13 kişinin ‘sivil’ olduğu bilgisiyle kurgulandığını ancak daha sonra öldürülenlerin polis, asker ve istihbarat görevlisi olduğunu öğrendiğini ifade eden Altaylı, “Tamamen kendi arzum ve isteğimle yazımı geri çektim. Ve bu konuda gerçekler tam olarak ortaya çıkıncaya kadar yazı yazmama kararı da aldım” dedi.

Kaldırılmasını istediği yazısı için, “Yurttaşlarımızın kamu görevlisi olması, yapılan kalleşçe katliamdaki şerefsizliği, kalleşliği hafifletmiyordu ama yazı yanlış bilgi içerir hale geliyordu. Zaten okurlardan da ‘Sivil demişsin ama sivil değiller’ gibi eleştiriler de gelmeye başlamıştı” diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

“Bunun üzerine ben de Habertürk yönetiminden yazımı kaldırmalarını rica ettim. Her ne kadar resmi açıklamaya dayanmış olsa da hatalı bir bilginin kalıcı olmasını istemedim doğrusu. Habertürk yönetimi bunun yanlış anlaşılabileceği konusunda beni uyardı ise de, ben yazar olarak hakkımı kullanmak istedim.”

Altaylı’nın yazısının tamamını okumak için tıklayın.