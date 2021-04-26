Haber takibindeki gazeteciyi ters kelepçe takıp gözaltına alan üç polis hakkında dava açıldı

İstanbul’daki YÖK protestosunu izleyen eski Bianet muhabiri BeyzaKural'ı 5,5 yıl önce “Hiçbir şey eskisi gibi değil artık, öğreteceğiz size" diyerek ters kelepçeli gözaltına almaya çalışan polis ve 2 meslektaşına İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

RSF Türkçe'den yapılan duyuruda, "Gazeteci Kural’a yönelik şiddet 18 Şubat’ta Anayasa Mahkemesi’nde mahkum edilince üç polise, “kamu gücü kullanılarak çalışma hürriyetini ihlal” gerekçesiyle dava açıldı. Sanıklar 6 yıl hapis veya para cezası istemiyle 23 Haziran’da yargılanmaya başlayacak" denildi.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, Beyza Kural'a 15 bin lira tazminat ödenmesine karar vermişti.

TIKLAYIN | AYM'den gazeteciye ters kelepçeye 'ihlal' kararı; polisler yeniden yargılanacak