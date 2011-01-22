-HABER PEŞİNDE DEĞİL SAHNEDE TERLEYECEKLER TRABZON (A.A) - 22.01.2011 - Trabzon'da görev yapan bazı gazeteciler, kurdukları tiyatro ekibiyle Nihat Genç'in yazdığı ''Çiçekleri Sarı Gıza Yedirdim'' adlı 2 perdelik oyunu sahnelemeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini eski Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Kadri Özcan'ın yaptığı, elektriği olmayan bir köye elektriğin gelmesiyle değişen yaşantının konu edildiği oyunda, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla bir araya gelen yaşları 20 ile 50 arasında değişen 4'ü kadın 18 gazeteci rol alıyor. Genellikle sahne önünde görmeye alışılan gazeteciler, bu kez sahnedeki performanslarıyla göz doldurmaya çalışacak. Yazar Nihat Genç'in ''Çiçekleri Sarı Gıza Yedirdim'' isimli tiyatro eserinin okuma çalışmalarını cemiyet lokali ile Trabzon Sanatevi'nde tamamlayan tiyatro grubu, provalara ise Tevfik Serdar Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Haftada bir kez gerçekleştirilen provalar, hem eğlenceli hem de profesyonel bir atmosferde gerçekleştiriliyor. Elektriği olmayan bir köye elektriğin gelmesiyle değişen köy yaşamının konu edildiği 2 perdelik oyunun, mart ayı sonunda sahneye konulması planlanıyor. Oyunun yönetmenliğini yapan eski Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Kadri Özcan, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ile bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tiyatro müdürlüğü yaptığı dönemde hayal ettiği oyun olan ve Trabzon'un yetiştirdiği yazarlardan Nihat Genç'in kaleme aldığı ''Çiçekleri Sarı Gıza Yedirdim'' isimli oyunu gazetecilerle sahneye koyacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Özcan, ''Yirmiye yakın gazeteciyi bir arada, hem de sanat ateşi ile yanarken bulmak ya da görmek neredeyse imkansızdır. Trabzonlu basın mensupları bu büyük gönüllüğü göstermiş, bir araya gelmiş ve organizasyonu başarı ile devam ettirmeye çalışıyor'' dedi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ergun Ata da 1946 yılında kurulan cemiyet bünyesinde bugüne kadar birçok sosyal ve kültürel projenin hayata geçirildiğini belirterek, ''270 üyesi bulunan cemiyetimiz aylık yayımlanan Manşet Gazetesi ile bazı işsiz meslektaşlarımıza da destek oluyor. Ayrıca, geleneksel hale getirilen yılın gazetecileri yarışması futbol turnuvası gibi teşvik edici etkinliklerle basın mensuplarının bir arada kaynaşmasını sağlıyor'' diye konuştu.