Haber Nöbeti birinci ayını tamamladı; 30 günde 38 gazeteci bölgeye gitti

“Canı pahasına haber yapan meslektaşlarımızla dayanışmaya gidiyoruz” diyerek yola çıkan Haber Nöbeti, bugün itibariyle bölgedeki mesaisinin birinci ayını tamamladı. İlk Haber Nöbeti ekibinin yola çıktığı 3 Şubat’tan bu yana, İstanbul ve Ankara’dan toplam 38 gazeteci, dayanışma için Diyarbakır’a gitti.

Haber Nöbeti, kafasına silah dayanan, kurşunların hedefi olan, haksız yere tutuklanan, mesleğini her an baskı altında yapan medya çalışanlarının durumunu görünür kılmak ve onlarla dayanışmak amacıyla başlatılmıştı. Geçtiğimiz bir ay boyunca her hafta ekipler halinde bölgeye giden gazeteciler, meslektaşlarının bürolarına gidip gündem toplantılarına katıldı, sahada onlarla birlikte çalıştı ve bu süreçte gördüklerini haberleştirdi. Bölgede gazetecilerin çalışma koşulları ve savaşın yarattığı yıkıma ilişkin 100’den fazla habere imza atıldı, bunlar habernobetim.wordpress.com bloğunda toplandı.

Azadiya Welat dağıtıldı

Haber Nöbeti kapsamında yapılanlar arasında Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımına katılmak, gözaltına alınmış programcı Ahmet Dönmez yerine Gün Radyo’da program sunmak da yer aldı. Ayrıca, Batman ve Midyat’ta yerel gazete çalışanlarıyla kısa röportajlardan oluşan bir video projesi başlatıldı.

Bölgedeki koordinasyonunu Özgür Gazeteciler Cemiyeti’nin üstlendiği organizasyonda, Diyarbakır merkezin yanında Silvan ilçesiyle, Mardin’in, Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine ve Batman’a gidildi. Haber Nöbeti kapsamında bölgedeki tüm medya kurumlarına dayanışma isteğimiz iletildi. Şimdiye kadar desteğimizi kabul edenlerden DİHA, JİNHA , Azadi Tv, Gün Tv, Hayat Tv, İMC Tv, Jiyan Tv, Kurdsat News Tv, Waar Tv, Evrensel Gazetesi, Tigris Haber Gazetesi ve Haberdar’da nöbet tutuldu.

Agos’tan ETHA’ya

Haber Nöbeti’ne katılan gazeteciler arasında ise Agos Yayın Yönetmeni Yetvart Danizkyan, Evrensel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Haberdar Yayın Yönetmeni Said Sefa, Cumhuriyet Haber Koordinatörü Ayşe Yıldırım, ETHA Haber Müdürü Önder Öner ve P24 kurucularından Yavuz Baydar yer aldı. Ayrıca Celal Başlangıç, Ceyda Karan, Ergun Babahan, Fehim Işık, Hayko Bağdat, Mehveş Evin, Pınar Öğünç gibi isimler de bölgeye giden 38 gazeteci arasında yer aldı.

Böylece Haber Nöbeti’ne şimdiye kadar şu kurumlardan gazeteciler katılmış oldu: Açık Radyo, Agos, ANF, Bianet, Birgün, Cumhuriyet, Demokrat Haber, Diken, Dokuz8haber, ETHA, Evrensel, Haberdar, İleri Haber, İMC, İnsan Haber, Nokta, Özgür Düşünce, Özgür Gelecek, Özgür Radyo, P24, Sendika.org, Sol portal, T24, Today’s Zaman, Yeni Asya, Zete.

Can Dündar katılacak

Haber nöbetçileri meslektaşlarıyla dayanışma kapsamında tutuklu JİNHA muhabiri Beritan Canözer ve DİHA muhabiri Nedim Oruç için mektuplar kaleme aldı. Haber takibi sırasında vurulan İMC kameramanı Refik Tekin’i ziyaret etti. Cizre’de mahsur kaldığı bodrum katında öldürülen Azadiya Welat Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş için ve Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir bodrumda mahsur kalan Mazlum Dolan için yapılan basın açıklamalarına katıldı.

Haber nöbetçilerinin, geçtiğimiz bir ay boyunca yaptıkları arasında Silivri Cezaevi önünde tutulan Umut Nöbeti’ni Diyarbakır Cezaevi önüne taşımak da yer aldı. Her iki cezaevi önünde eş zamanlı olarak nöbet tutan gazeteciler, o sırada Silivri Cezaevi’nde bulunan Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmesi Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül ve halen Diyarbakır Cezaevinde bulunan JİNHA muhabiri Beritan Canözer şahsında tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Can Dündar ve Erdem Gül ise 26 Şubat’ta cezaevinden çıktıktan sonra yapacakları ilk işlerden birisinin Diyarbakır’da Haber Nöbeti’ne katılmak olduğunu söylediler. Mart sonuna kadar sürecek olan Haber Nöbeti kapsamında 70’den fazla gazetecinin bölgeye gitmesi planlanıyor.