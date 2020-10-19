Haber Global spikeri Osman Girgin, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı

Haber Global spikeri Osman Girgin, sosyal medyadan Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Bir süredir Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını takip için Azerbaycan’da olan Osman Girgin, Koronavirüs'e yakalandığını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıkladı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de tedavi altına alındığını söyleyen Girgin şu ifadeleri kullandı:

“Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan’da ‘merhaba’ dedi. Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü’deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam.”

Osman Girgin, geçen hafta, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüştü.

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