Haber Global'de Tank Palet Fabrikası gerilimi; CHP'li Aksünger yayını terk etti

Haber Global'de CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger ve hukukçu Serkan Toper arasında Tank Palet Fabrikası nedeniyle başlayan tartışmada gerilim yükseldi. Bağırışmaların ardından Aksünger yayını terk etti.

Aksünger, "Bu memlekette işleri güçleri böyle kuru milliyetçilik söylemleriyle insanları açlığa millete sürüklemek. Zarrab'a ödül verdiniz bu ülkede. Öyle güzel şeyler söylediler ki hakkında" dedi.

Toper'in cevabı sırasında sinirlenen Aksünger, "Sen diye hitap etme, düzgün konuş, benim ne konuşacağıma sen karar veremezsin. İşiniz gücünüz provokasyon, nefret diliymiş" ifadesini kullandı. Aksünger ve Toper arasındaki gerilimin büyümesinin üzerine yayına ara verildi ve Aksünger yayını terk etti.