Hababam Sınıfı'nın unutulmaz karakteri Hayta İsmail, piyanist şantörlük yapıyor

Türkiye sinemasının efsane filmi Hababam Sınıfı’nın unutulmaz karakterleri ‘Hayta İsmail’ Ahmet Arıman ile ‘Bacaksız’ Tuncay Akça şimdilerde geçimlerini geçim sıkıntısı yaşıyor.

Ahmet Arıman, 'Hayta İsmail' adıyla düğünlerde piyanist şantörlük yaparken, Tuncay Akça ise 1600 TL maaşla belediyede çalışıyor. Ancak ne Arıman ne de Akça çalışmaktan değil, sinemadaki emeklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi. "Biz dilenci değiliz” diyen Arıman ve Akça, filmlerinin hala gösterilmesine karşın telif haklarının olmadığını söyledi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtlayan Arıman ve Akça son olarak vizyona yeni giren Öğrenci İşleri adlı filmde konuk oyuncu olarak rol aldı.

Arıman, işinin müzisyenlik olduğunu belirterek şunları söyledi: "Askerden döndükten sonra babalar oğullarına bir iş kurardı ya. Babam da bana ‘Al oğlum bu inşaatı bitir’ dedi. Ben de böylelikle müteahhitliğe de başladım. Babam ‘O kadar büyük işlerin arasında filmlerle neden uğraşıyorsun?’ deyince oyunculuktan uzaklaştım. 7-8 yıl müteahhitlik yaptım. Sonra babam vefat edince hayat şartları beni farklı yönlere doğru itti. Evlendim, baba oldum. Sonra bir gün Yavuz Turgul beni aratıp ‘İkinci Bahar’a davet etti. Yavuz Abi’nin teklifi karşısında oyunculuğa tekrar başladım."

'Telif hakkımız niye verilmiyor?'

Otel, düğün ve barlarda org çaldığını anlatan Arıman, "Nerede iş varsa oraya giderim. Evimi geçindiriyorum. Aslında emekli oldum ama bu saatten sonra köşemize çekilip evde çiçek sulayacak halim yok" diye konuştu.

Tuncay Akça ise belediyede 1600 TL maaş aldığını, kira derdi olmadığını söylerken, asıl şikayet ettiği konunun ise telif olduğunu vurguladı. Akça şöyle konuştu: "Benim o kadar yok belki ama Tuncay’ın 100’den fazla filmde rol almışlığı var. Döneminde bir yıl boyunca gösterimde kalmış, hâlå büyük ilgi gören ‘Hababam Sınıfı’nda rol almışız. Fakat bu mudur? Neden telif hakkımız yok. Hâlâ dizilerde baştan ‘Hiçbir hakkımız yoktur’ diye kağıt imzalatıyorlar. İmzalamazsak ne olur? Ertesi gün yerimize başkası gelip oynar. Devletin buna bir çare bulması lazım. Biz dilenci değiliz. Hakkımızı istiyoruz."