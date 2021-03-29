Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun yaşamını yitirdi

'Hababam Sınıfı' oyuncularından Fazıl Ender Uzun yaşamını yitirdi. Uzun'a bir hafta önce kemik tümörü teşhisi konulmuştu.

Fazıl Ender Uzun, Küçükçekmece’de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Uzun, en son ‘Akasya Durağı’ dizisinde rol almıştı.

Hababam Sınıfı

Hababam Sınıfı, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından uyarlanan 1975 çıkışlı Türk filmi.

Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut ); kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli uğraşan öğrencilerle dolu okulun 6 Edebiyat A sınıfını (nam-ı diğer Hababam Sınıfı) ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.