Cep telefonu, notebook, LCD TV gibi elektronik cihazlarda çıkan arızanın sigorta şirketleri tarafından karşılanmasını isteyen kullanıcıların, ilginç gerekçeler sundukları belirtildi. Ütüyle biftek pişirmeye kalkan kadın ise ''Ha ütü ha tava... İkisi de teflon değil mi?'' şeklinde kendini savundu.

Eşine sinirlenip cep telefonunu duvarda parçalayan, suya düşüren ya da kaçan gole kızıp tespihini LCD TV'ye fırlatan tüketiciler, sigortadan zararın karşılanmadı için birbirinden ilginç gerekçeler sunuyor.

Telefonunu suya düşüren bir kullanıcının yazlığının olduğu Kumburgaz'da tsunami yaşandığını iddia ettiği, başka bir kullanıcının ise, notebook ekranının parçalayarak sorumlusunu bilgisayardaki virüs olarak ifade etti.

En ilginç savunma şekli ise ütüyle biftek pişirmeye kalkan kullanıcıdan geldi. Kullanıcı, ''Ha ütü ha tava... İkisi de teflon değil mi?'' şeklinde kendini savundu.

Teknokask Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, ''Bu hizmeti vermeye başladığımızdan bu yana yaklaşık olarak 1,5 milyon cihaz sigortalandı. Bunların yüzde 70'ini cep telefonu sigortası oluşturuyor'' dedi.