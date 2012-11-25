T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Ha ütü ha tava... İkisi de teflon değil mi?'

Elektronik cihazlarda çıkan arızanın sigorta şirketleri tarafından karşılanmasını isteyen kullanıcılardan, telefonunu suya düşüren kullanıcı, Kumburgaz'da tsunami yaşandığını iddia etti

25 Kasım 2012 15:16

Cep telefonu, notebook, LCD TV gibi elektronik cihazlarda çıkan arızanın sigorta şirketleri tarafından karşılanmasını isteyen kullanıcıların, ilginç gerekçeler sundukları belirtildi. Ütüyle biftek pişirmeye kalkan kadın ise ''Ha ütü ha tava... İkisi de teflon değil mi?'' şeklinde kendini savundu.

Eşine sinirlenip cep telefonunu duvarda parçalayan, suya düşüren ya da kaçan gole kızıp tespihini LCD TV'ye fırlatan tüketiciler, sigortadan zararın karşılanmadı için birbirinden ilginç gerekçeler sunuyor.

Telefonunu suya düşüren bir kullanıcının yazlığının olduğu Kumburgaz'da tsunami yaşandığını iddia ettiği, başka bir kullanıcının ise, notebook ekranının parçalayarak sorumlusunu bilgisayardaki virüs olarak ifade etti.

En ilginç savunma şekli ise ütüyle biftek pişirmeye kalkan kullanıcıdan geldi. Kullanıcı, ''Ha ütü ha tava... İkisi de teflon değil mi?'' şeklinde kendini savundu.

Teknokask Genel Müdürü Tayfun Gülgeç, ''Bu hizmeti vermeye başladığımızdan bu yana yaklaşık olarak 1,5 milyon cihaz sigortalandı. Bunların yüzde 70'ini cep telefonu sigortası oluşturuyor'' dedi.

ETİKETLER

cep telefonunotebooklcd tvsigorta şirketisavunmazarar karşılamateknolasktayfun gülgeç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24