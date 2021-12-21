GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, Rusya'da gözaltına alındı

Rusya'daki Türk topluluklarının kültürlerini belgeselleştirmek isteyen Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak, kaldıkları otelin önünde, Rus Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde, 16 Aralık Perşembe günü gerçekleşen olayda, editörlerin eşyalarına el kondu, bütün verileri silindi ve kendilerine 'casusluk' suçlaması yöneltildi. GZT editörleri cuma günü sınır dışı edilmek üzere Hakasya'nın başkenti Abakan'daki 'geri gönderme merkezine' getirildi ve ayrı hücrelere kondu. Editörlerin, '10 gün gözaltı süresi'nin ardından sınır dışı edilecekleri söylendi.

GZT editörleri, gözaltında bulundukları geri gönderme merkezinde, 'insan hakları ve mahremiyet ihlallerinin' yaşandığını ifade ederek; kaldıkları hücrelerde ısıtmanın olmadığını, hasta olmaları için havalandırmanın açıldığını, sıcak su bulunmadığını, günde iki kez hava almak için dışarı çıkabildiklerini, sürekli olarak telefonlarının karıştırıldığını ve kaldıkları hücrelerin 7 gün 24 saat kamerayla izlendiğini belirtti.

Daha önce çekim yaptıkları Yakutistan ve Altay Cumhuriyeti'nde gözaltına alınan Kenzhetay ve Karaçak, para cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı. GZT Editörü Emin Karaçak, Rusya içerisinde büyük sıkıntı çekmediklerini ancak Türki Cumhuriyetlere girdikten sonra baskıların arttığını ifade etti. (İHA)

GZT editörleri Nazgul Kenzhetay ve Emin Karaçak'ın serbest bırakılması için sosyal medyada "Bu gerçekleri herkes duymalı! #FreeNazgulEmin" başlıklı bir video ve '#FreeNazgulEmin' etiketi ile kampanya başlattı.