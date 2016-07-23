GYV, Uluslararası Türkçe Derneği, Kimse Yok Mu Derneği, Boydak Vakfı ve YAR-SAV da kapatıldı

TSK içinde örgütlenen cuntanın 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 21 Temmuz'dan itibaren ilan edilen olağanüstü hâl uygulaması kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan ilk kararnameyle kapatılan kuruluşlar arasında Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı da (GYV) bulunuyor.
1994 yılında kurulan ve onursal başkanlığını Fethullah Gülen'in üstlendiği GYV'nin yanı sıra cemaat bünyesinde yardım toplama faaliyetleri yürüten Kimse Yok Mu Derneği de kapatıldı.
OHAL kararnamesiyle kapatılan kuruluşlar arasında, Cumhurbaşkanı, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı'nın darbe girişiminin sorumlusu olarak işaret ettikleri Gülen cemaatinin büyük organizasyonlarından olan Türkçe Olimpiyatları'nı düzenleyen Uluslararası Türkçe Derneği de yer alıyor.
165 Anadolu lisesi, 87 fen lisesi, 10 Anadolu öğretmen lisesi de, faaliyetleri eğitim alanında odaklanan Gülen cemaatiyle ilgili görülerek kapatıldı.
Yargıçlar ve Savcılar Birliği, Mobbing ile Mücadele Derneği, Küresel Mağdur Polis Emeklileri Derneği de kapatılan kuruluşlar arasında.
"Fethullahçı terör örgütü / Paralel devlet yapılanması" soruşturmaları kapsamında sorgulanan Boydak ailesinin kurduğu Kayseri merkezli Boydak Eğitim ve Vakfı faaliyetlerine de son verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarıyla yayımlanan OHAL kararnamesiyle kapatılan dernek ve kuruluşlar arasında dikkat çeken bazıları şöyle:
Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı, Kayseri
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı
Zara Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği, Sivas
Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneği, Ankara
Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Derneği, Ankara
Uluslararası Türkçe Derneği, İstanbul
Arifler Alevi Bektaşi Derneği, İstanbul
Sivil Toplum Akademisi, Ankara
Vizesiz Avrupa Derneği, Ankara
Gençlik ve Spor Uzmanları Derneği, Ankara
Küresel Mağdur Polis Emeklileri Derneği, Ankara
Mobbing ile Mücadele Derneği, Ankara
Özel Rahime Batu Koleji Mezunları Derneği, Malatya
Önce İnsan ve Çevre Derneği, Ankara
Türk Romen Dostluk Derneği, Ankara
Güç Koşullardaki Bireyleri Destekleme Derneği, Ankara
Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği, Ankara
Ankara Girişimci Kadınlar Derneği
Nusaybin Şevkatli Kadınlar Derneği, Mardin
Karaköprü Fatih Sultan Mehmet Camiini Geliştirme Derneği , Şanlı Urfa
Üniversite Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Uşak
Baran Hukukçular Derneği, Aksaray
Turgut Özal Üniversitesi Dializ Merkezi, Ankara
İzmir Şifa Üniversitesi Bornova Dializ Merkezi, İzmir
Mevlana Üniversitesi Dializ Merkezi, Konya
Özel Yamanlar Anadolu Lisesi, İzmir
Özel Yamanlar Fen Lisesi, İzmir
Anadolu İş Adamları Federasyonu, Ankara
Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu, Konya
Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu, İzmir
Ankara Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği, Ankara
Başkent İş Adamları ve Sanayicileri Derneği, Ankara
Elbistan Sanayici ve İş Adamları Derneği, Kahraman Maraş
Tüm Çalışan Dernekler Federasyonu, İzmir
Tavşanlı İşçi Derneği, Kütahya