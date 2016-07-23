GYV, Uluslararası Türkçe Derneği, Kimse Yok Mu Derneği, Boydak Vakfı ve YAR-SAV da kapatıldı

TSK içinde örgütlenen cuntanın 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 21 Temmuz'dan itibaren ilan edilen olağanüstü hâl uygulaması kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan ilk kararnameyle kapatılan kuruluşlar arasında Gülen cemaatinin kurumsal yüzü olarak bilinen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı da (GYV) bulunuyor.

1994 yılında kurulan ve onursal başkanlığını Fethullah Gülen'in üstlendiği GYV'nin yanı sıra cemaat bünyesinde yardım toplama faaliyetleri yürüten Kimse Yok Mu Derneği de kapatıldı.

OHAL kararnamesiyle kapatılan kuruluşlar arasında, Cumhurbaşkanı, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı'nın darbe girişiminin sorumlusu olarak işaret ettikleri Gülen cemaatinin büyük organizasyonlarından olan Türkçe Olimpiyatları'nı düzenleyen Uluslararası Türkçe Derneği de yer alıyor.

165 Anadolu lisesi, 87 fen lisesi, 10 Anadolu öğretmen lisesi de, faaliyetleri eğitim alanında odaklanan Gülen cemaatiyle ilgili görülerek kapatıldı.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği, Mobbing ile Mücadele Derneği, Küresel Mağdur Polis Emeklileri Derneği de kapatılan kuruluşlar arasında.

"Fethullahçı terör örgütü / Paralel devlet yapılanması" soruşturmaları kapsamında sorgulanan Boydak ailesinin kurduğu Kayseri merkezli Boydak Eğitim ve Vakfı faaliyetlerine de son verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalarıyla yayımlanan OHAL kararnamesiyle kapatılan dernek ve kuruluşlar arasında dikkat çeken bazıları şöyle:

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı, Kayseri

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı

Zara Avcılık ve Atıcılık Kulübü Derneği, Sivas

Yargıçlar ve Savcılar Birliği Derneği, Ankara

Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Derneği, Ankara

Uluslararası Türkçe Derneği, İstanbul

Arifler Alevi Bektaşi Derneği, İstanbul

Sivil Toplum Akademisi, Ankara

Vizesiz Avrupa Derneği, Ankara

Gençlik ve Spor Uzmanları Derneği, Ankara

Küresel Mağdur Polis Emeklileri Derneği, Ankara

Mobbing ile Mücadele Derneği, Ankara

Özel Rahime Batu Koleji Mezunları Derneği, Malatya

Önce İnsan ve Çevre Derneği, Ankara

Türk Romen Dostluk Derneği, Ankara

Güç Koşullardaki Bireyleri Destekleme Derneği, Ankara

Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği, Ankara

Ankara Girişimci Kadınlar Derneği

Nusaybin Şevkatli Kadınlar Derneği, Mardin

Karaköprü Fatih Sultan Mehmet Camiini Geliştirme Derneği , Şanlı Urfa

Üniversite Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Uşak

Baran Hukukçular Derneği, Aksaray

Turgut Özal Üniversitesi Dializ Merkezi, Ankara

İzmir Şifa Üniversitesi Bornova Dializ Merkezi, İzmir

Mevlana Üniversitesi Dializ Merkezi, Konya

Özel Yamanlar Anadolu Lisesi, İzmir

Özel Yamanlar Fen Lisesi, İzmir

Anadolu İş Adamları Federasyonu, Ankara

Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu, Konya

Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu, İzmir

Ankara Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği, Ankara

Başkent İş Adamları ve Sanayicileri Derneği, Ankara

Elbistan Sanayici ve İş Adamları Derneği, Kahraman Maraş

Tüm Çalışan Dernekler Federasyonu, İzmir

Tavşanlı İşçi Derneği, Kütahya