Gwyneth Paltrow'un "vajina kokulu mumu" evinde patlayan kadın yaşadıklarını anlattı

Oyuncu ve girişimci Gwyneth Paltrow’un markasının vajina mumlarını deneyen bir kadın, mumu yakar yakmaz patladığı anları anlattı.

The Guardian’a deneyimini yazan Jane Thompson, Gwyneth Paltrow’un Goop markasının vajina mumunu bir çekilişte kazandığını ve denediğini anlattı.

Partneri ve iki kedisiyle tek odalı bir evde yaşadığını söyleyen Thompson, vajina mumunu denemek istediğini, yakmadan önce bergamot ve gül karışımı kokusunu beğendiğini söyledi.

Mumu denediği anları aktaran Thompson “Yaktıktan sonra dakikalar içinde patladı. Alevler kavanozdan dışarı fışkırdı. Çok panikledik ancak neyse ki bir süre sonra alevler dindi ve mumu söndürebildim” dedi.

Yaşananları Instagram’dan duyuran Thompson, kısa süre içinde dünyanın dört bir yanında haber olduğunu Goop’un kendisine bir özür paketi gönderdiğini söyledi.

48 yaşındaki oyuncu Paltrow, 75 dolara satılan mumu Ocak 2020'de piyasaya sürmüştü.

Mum daha önce ABD’de bir adamın evinde de patlamıştı.