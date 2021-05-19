Gwyneth Paltrow'un piyasaya sürdüğü "vajina kokulu" mum patladı; tazminat davası açıldı

ABD'de Colby Watson isimli bir adam, Gwyneth Paltrow'un Goop markasına ait 'vajina kokulu mum'un yatağının başındayken patlaması nedeniyle dava açtı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Watson Goop markasının çıkardığı 'vajina kokulu mumu' 3 saat boyunca yaktıktan sonra mumun patladığını iddia etti. Mahkeme belgelerine göre, dev alevlerle yandı. Watson, mumu koyduğu masada büyük siyah bir yanık izi kaldığını söyledi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Watson'ın avukatları müvekkilleri ve gelecekte hatalı mum aldığı için tehlike yaşayabilecek kişiler adına tazminat talep ettiklerini belirtti.

Goop ise suçlamaların yersiz olduğunu, marka değeri yüksek üründen pay çıkarmak için yapılmış bir şikayet olduğunu savundu. Goop sözcüsü "Markamızın ve ürünlerimizin güvenliğinin arkasındayız" dedi.

Goop'un aynı mumunun patladığına dair haberler geçen aylar da The Guardian'da yer almıştı. Jody Thompson isimli bir kadın iş yerinden kendisine bu mumun hediye edildiğini ve yaktığı anda mumun patladığını söylemişti.

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Şu anda stok dışı olarak görülen 'vajina kokulu mum' Goop'un sitesinde "Komik, mükemmel, seksi ve beklenmedik derecede güzel bir koku" olarak tanıtılıyor. Ürün üzerinde büyük harflerle "Mumu görebileceğiniz bir noktadan yakın. Alev alabilecek şeylerden uzak tutun. Çocuk ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Stabil, sıcağa dayanıklı yüzeylerde tutun. Bir seferde iki saatten uzun yakmayın" ifadeleri yer alıyor.

Paltrow, 75 dolara (yaklaşık 550 TL) satılan mumu Ocak 2020'de piyasaya sürmüştü.