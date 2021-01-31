Gwyneth Paltrow'un piyasaya sürdüğü "vajina kokulu mum", İngiltere'de bir kadının evinde patladı

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü "vajina kokulu mum", İngiltere'de bir kadının evinde patladı. Patlamanın ardından küçük çaplı bir yangın meydana geldi.

The Sun gazetesinin haberine göre, 50 yaşındaki Jody Thompson, ünlü oyuncunun "Vajinam Gibi Kokuyor" ismini verdiği ürünü internette katıldığı bir yarışmada kazandı.

Thompson, mumu yaktığında yaklaşık 50 cm'lik bir alev sıçradığını ve şoke olduğunu söyledi. Gazeteye konuşan Thompson, o anları şöyle anlattı:

"Mum patladı ve her yere irili ufaklı alevler sıçradı. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Alev alev yanıyordu. Dokunamayacağım kadar sıcaktı. Odam cehenneme dönmüştü. Sonunda alevleri kontrol altına aldık ve mumu ön kapıdan attık. Evi yakabilirdi. O anda çok korkmuştum ama şimdi geri dönüp baktığımda Gwyneth'in vajina mumunun oturma odamda patlaması komik bir olaydı."

48 yaşındaki oyuncu Paltrow, 75 dolara (yaklaşık 550 TL) satılan mumu Ocak 2020'de piyasaya sürmüştü.