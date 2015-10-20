"Güzin Abla, hep erkekleri düşlüyorum ama kızlardan da hoşlanıyorum; eşcinsel miyim değil miyim karar veremedim"

Hürriyet gazetesinde Feyza Algan’ın özellikle ikili ilişkiler hakkındaki sorulara verdiği yanıtlar ile bilinen 'Güzin Abla' köşesine gelen eşcinsellik üzerine bir soru dikkati çekti. "Cinsel anlamda hep erkekleri düşlediğini, ama kızlardan da hoşlandığını" belirten bir okuyucu, "Güzin Abla benim sorunum, eşcinsel olup olmadığıma karar verememem. Artık böyle olmak istemiyorum. Bir karar vermek zorundayım. Bu durumdan kurtulmam için ne yapmam lazım?" diye sordu.

"İkilemdeyim" rumuzunu kullanan okuyucunun sorusuna Güzin Abla köşesinden verilen yanıt ise şöyle:

"İşte benim en çok kararsız kaldığım mektuplardan biri... Henüz cinsel açıdan kendine bir yön seçmemişsin. Sanırım cinsel ilişkiye de hiç girmemişsin, sadece hayal kurduğun görülüyor. Kararsız ve huzursuzsun... Eğer "Ben erkeklerden hoşlanıyorum, onlarla birlikte olmayı istiyorum, kızlardan uzak duruyorum ve hoşlanmıyorum" diyebilseydin, kesin bir tavır alsaydın, cinsel kimliğine karar vermiş olabilirdin... Gerçek cinsel kimliğini kazanman için bir desteğe ihtiyacın var. Bu da bir uzman yardımıyla olabilir ancak."

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